Il mondiale di Perugia è il trionfo dell'Italia

TORINO - Perugia è la più forte del mondo, Trento sta sul secondo gradino. Ma è tutto il movimento italiano ad aver confermato la sua supremazia e aver dato un ulteriore segnale forte in un anno che non sarà facile scordare. Perugia si è aggiudicata il derby con l’Itas sfruttando la sua aggressività m anche i passaggi a vuoto di Trento. L’Itas avrebbe dovuto essere perfetta come nel primo set per mettere alle corde una corazzata come quella umbra. Resta il trionfo delle due squadre più rappresentative, oggi, della SuperLega italiana è parte di un movimento che in questo anno ha raggiunto il vertice del volley internazionali. Su tutto svetta la conquista del titolo mondiale da parte della formazione maschile guidata da Fefè De Giorgi. Un successo che mancava dal 1998, dai tempi della generazione dei fenomeni. Alle spalle abbiamo un’estate in cui le Nazionali giovanili azzurre hanno vinto tutti i tornei a cui hanno partecipato. E’ mancato l’acuto ai Mondiali femminili dove l’Italia è arrivata da favorita, dopo aver vinto a luglio la Volley Nations League. E’ venuto meno lo spunto finale ma è arrivato un bronzo che completa il palmares delle azzurre.