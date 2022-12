A Bologna la festa della Hall Of Fame

TORINO - Oggi a Bologna la Federazione Italiana Pallavolo celebra i suoi eroi e le persone che hanno fatto grande, negli anni, il movimento italiano. Alle ore 15 presso la Sala Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio, è in programma la cerimonia di premiazione della Hall Of Fame 2022, progetto promosso dalla FIPAV con l’obiettivo di promuovere la storia, il senso di appartenenza e i valori del grande movimento della pallavolo italiana. L’evento vedrà la partecipazione della Nazionale e del CT Marco Bonitta Campione del Mondo 2002, entrati nella Hall Of Fame proprio in occasione del ventennale dal successo iridato di Berlino. Con loro saliranno sul palco anche i nuovi membri di tutte le altre categorie, nominati dalla Commissione di Valutazione e Giudicatrice composta da giornalisti specializzati, che verranno resi noti e introdotti nella Hall Of Fame solo oggi pomeriggio. Ad essere chiamati sul palco saranno giocatori, dirigenti e tecnici che, in un cammino lungo settant’anni, hanno portato la pallavolo italiana al vertice dell’attività internazionale.