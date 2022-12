A Civitanova è derby mondiale

TORINO - A Civitanova si profila un derby mondiale. Domenica il torneo iridato di calcio celebrerà finale tra Argentina e Francia e in casa Lube Volley si è subito acceso il derby tra il capitano biancorosso Luciano De Cecco, sangue argentino con una passione travolgente per lo sport che sconfina nel basket e nel calcio, e il centrale francese dei cucinieri Barthelemy "Babar" Chinenyeze, che da ragazzino indossava gli scarpini chiodati in veste di difensore e che si professa ottimista sulla vittoria dei campioni uscenti. Il confronto è serrato ma sempre nel segno della simpatia. «Per un’intera nazione la possibilità di vincere un altro Mondiale è qualcosa di leggendario – racconta De Cecco – In Argentina si ferma il paese quando gioca la selezione albiceleste». Una testimonianza eloquente di come il calcio sia un’autentica religione in Sud America. «Non parlo di un semplice interesse – continua il palleggiatore -, nei limiti del possibile la gente smette di lavorare e segue la partita. Confesso di soffrire molto quando mi alleno o scendo in campo in contemporanea alle partite di Messi e compagni, ma dei match in Qatar ho perso solo quello con la Polonia. Essere rappresentati in finale da questa selezione, e da uno dei migliori giocatori del mondo, è fonte di grande orgoglio, soprattutto per chi come me vive all’estero e vede rafforzarsi il legame con la propria terra durante eventi del genere. Qui in Italia c’è grande amore per il calcio, ma anche la pallavolo ha un grade seguito, in Argentina è diverso l’approccio. Conosco dei calciatori sudamericani perché magari li ho incrociati in qualche trasmissione tv, ma si parla di universi distantissimi».