Sitting Volley: cede alla Lituania ed è sesta

MONT-SAINT-AIGNAN (FRANCIA)- L'Italia del sitting volley chiude l’European Championship Division B Men con la sconfitta per 3-1 (23-25, 25-8, 25-21, 25-15) contro la Lituania nella finale per il quinto posto.

La qualificazione agli Europeri, che si giocheà in Italia nell'ottobre del 2023, se la giocheranno in finale Slovenia ed Ungheria. Gli azzurri, in qualità di Paese ospitante, sono già qualificati.

Qualche rimpianto resta e in questa competizione alcuni momenti di alti e bassi hanno condizionato i risultati, ma c’è la consapevolezza che questo gruppo ha potenzialità e capacità.

Gli azzurri sono giunti a questa finale per il quinto e sesto posto dopo la bella vittoria conquistata questa mattina contro la Francia con il risultato di 3-1 (18-25, 26-24, 25-13, 25-17). La partita, cominciata in salita per l’Italia, con il primo set andato a favore dei rivali, ha subito un drastico cambiamento già dalla metà del secondo set; con gli azzurri che si sono ricompattati e con grande sicurezza dei propri mezzi hanno dominato la restante parte di gara.

Tornando alla finale 5°-6° posto di oggi pomeriggio, la prima frazione è stata molto emozionante, dove le due formazioni si sono date battaglia giocando a distanza quasi sempre ravvicinata (13-12). Il set è rimasto a lungo in equilibrio (17-17) e nel finale, dopo diversi capovolgimenti di fronte, è stata l’Italia con Sergio Ignoto a trovare la stoccata finale, portandosi in vantaggio (25-23).

Al rientro in campo nel secondo set, invece è stata la formazione Lituana a partire a razzo staccando l’Italia (8-2). Gli avversari con il passare delle azioni hanno avuto la capacità di mantenere il pallino del gioco costantemente dalla propria parte (14-4), prima di concludere (25-8).

L’inizio della terza frazione è stato molto equilibrato con le due squadre a contatto, ma con delle buone trame di gioco, Gamba e compagni hanno trovato un buon break (16-10). Con il passare delle azioni però, i lituani con grande orgoglio hanno tentato la rimonta portandosi nuovamente vicini (18-17). Nel finale di set però, complice anche qualche errore di troppo da parte degli azzurri, la formazione lituana compie il sorpasso (21-20). Gli avversari bravi a gestire il margine di vantaggio chiudono il set in proprio favore (25-21).

Nel quarto set la Lituania ha avuto un avvio sprint, con l’Italia che comunque ha provato a tenersi a distanza ravvicinata (9-7). Nella fase centrale del parziale l’attacco azzurro ha accusato qualche passaggio a vuoto mentre dall’altra parte della rete i lituani hanno preso ritmo e condotto fino al conclusivo (25-15).

I PROTAGONISTI-

Alizera Moameri (Allenatore Italia)- « Partita dopo partita stiamo cercando di migliorare il nostro gioco per arrivare preparati all’appuntamento clou del 2023: i Campionati Europei che si giocheranno ad ottobre in Italia. Archiviamo questo torneo e poi torneremo a lavorare con l’obiettivo di giocare meglio i prossimi impegni stagionali ».

Cristiano Crocetti (Italia)- « E’ stata una partita sofferta, abbiamo giocato male questa sera contro la Lituania. Non abbiamo espresso tutte le nostre potenzialità e sappiamo benissimo che possiamo fare meglio. Gare come queste ci serviranno comunque per capire i nostri errori e arrivare più preparati ai prossimi Campionati Europei che si giocheranno in Italia ».

I RISULTATI-

POOL A

15 DICEMBRE

Francia-Lituania 1-3 (20-25, 15-25, 25-20, 13-25)

Lettonia- Gran Bretagna 3-1 (21-25, 25-15, 25-10, 25-13)

Francia-Lettonia 0-3 (14-25, 12-25, 20-25)

Lituania- Gran Bretagna 3-1 (21-25, 25-15, 25-10, 25-13)

16 DICEMBRE

Gran Bretagna -Francia 3-1 (25-17, 21-25, 25-16, 25-20)

Lettonia-Lituania 3-1 (16-25, 25-15, 25-18, 25-20)

POOL B

15 DICEMBRE

Slovenia-Ungheria 1-3 (23-25, 24-26, 25-21, 21-25)

Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-16, 25-16, 25-10)

Ungheria-Repubblica Ceca 3-0 (25-23, 25-21, 25-20)

Slovenia-Italia 3-2 (25-21, 23-25, 25-19, 27-25, 15-13)

16 DICEMBRE

Italia-Ungheria 0-3 (16-25, 22-25, 21-25)

Repubblica Ceca-Slovenia 1-3 (25-22, 10-25, 18-25, 15-25)

QUARTI DI FINALE

16 DICEMBRE

Lettonia-Repubblica Ceca 3-0 (25-15, 25-9, 25-16)

Francia-Ungheria 0-3 (17-25, 16-25, 20-25)

Gran Bretagna -Italia 3-1 (19-25, 25-19, 25-22, 25-20)

Lituania-Slovenia 0-3 (20-25, 11-25, 23-25)

17 DICEMBRE

Semifinali 5/8° posto

Repubblica Ceca-Lituania 0-3 (20-25, 21-25, 17-25)

Francia-Italia 1-3 (25-18, 24-26, 13-25, 17-25)

Semifinali 1°-4° posto

Lettonia-Slovenia 2-3 (25-17, 25-18, 20-25, 22-25, 12-15)

Ungheria-Gran Bretagna 3-0 (25-21, 25-16, 25-13)

Finale 7/8° posto

Repubblica Ceca-Francia 1-3 (25-23, 11-25, 17-25, 20-25)

Finale 5/6° posto

Lituania-Italia 3-1 (23-25, 25-8, 25-21, 25-15)

Finale 3/4° posto

ore 17.30 Lettonia-Gran Bretagna

Finale 1/2° posto

ore 18 Slovenia-Ungheria

LA SQUADRA AZZURRA-

Cristiano Crocetti, Federico Ripani (Scuola di Pallavolo Fermana); Emanuele Di Ielsi (ASD Termoli Pallavolo); Claudiu Daniel Farcas, Angelo Gelati (Giocoparma ASD); Massimo Paolo Gamba (Pol. Pall. Brembate di Sopra); Gregorio Guzzo (ASD Volley Palermo); Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra (ASD Nola Città dei Gigli); Alessandro Issi, Fabio Marsiliani (ASD Fiano Romano Pallavolo); Davide Nadai (ASD Alta Resa).



LO STAFF AZZURRO-

Alireza Moameri (allenatore), Massimo Beretta (ass. allenatore), Mauro Guicciardi (medico), Antonella Iemma (fisioterapista), Guido Pasciari (capo delegazione) ed Elva De Sanctis (team manager).