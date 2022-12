TOKYO (GIAPPONE)- Per la pallavolo italiana c'è gloria anche in Giappone. Federico Fagiani, romano di Anguillara, dal 2021 capo allenatore dei Jtekt Stings, ha guidato la sua formazione alla conquista della Coppa dell’Imperatore, dominando la finale contro gli storici rivali, il Toray Arrows, per 3-0 (25-21, 25-13, 25-17). Fra i protagonisti della sfida decisiva il fuoriclasse sloveno Tine Urnaut, vecchia conoscenza del nostro campionato, uno dei punti di forza degli Jtekt Stings.