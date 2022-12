Con l'approvazione del bilancio 2023 chiuso il Consiglio Federale

SANTA MARIA DEGLI ANGELI (ASSISI)- A Santa Maria degli Angeli (Assisi) si è svolto l'ultimo consiglio federale della Federazione Italiana Pallavolo . La riunione è stata aperta ieri dal saluto del presidente della Fipav Umbria Giuseppe Lomurno, mentre nella mattinata è intervenuta l’assessore allo Sport del Comune di Assisi Veronica Cavallucci. Il presidente federale ha iniziato l’incontro, aggiornando il Consiglio sull’istruttoria dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e sulla prossima 46esima Assemblea Nazionale Straordinaria non Elettiva Fipav per le variazioni allo statuto Fipav riguardanti le norme sul vincolo sportivo.

BILANCIO PREVENTIVO 2023 -

Il Consiglio Federale dopo aver acquisito la relazione e il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha deliberato l’approvazione del bilancio di previsione 2023, predisposto in conformità alle indicazioni dello Statuto Federale, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e delle disposizioni di Sport e Salute S.p.A.

Il bilancio, presentato dal consigliere referente Francesco Apostoli, comprende le previsioni economiche, patrimoniali e di tesoreria sia della sede centrale che dei Comitati Regionali e Territoriali.

Sono stati inoltre decisi gli stanziamenti di spesa 2023 dei diversi settori, in modo da permettere dal 1° gennaio il regolare svolgimento di tutte le attività federali.



ATTIVITÀ NAZIONALI -

Sono stati deliberati gli impegni di spesa per l’attività delle nazionali azzurre in programma nel 2023: una stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti, con in primo piano i Campionati Europei 2023 maschili e femminili.



NUOVE AFFILIAZIONI -

Nell'ultimo mese 21 sono le ulteriori società che hanno richiesto la prima affiliazione alla FIPAV.



REGOLAMENTO ORGANICO -

Sono state approvate le modifiche a Regolamento Organico Fipav sulle Norme per il funzionamento degli Organi Federali centrali e periferici.



TROFEO DELLE REGIONI 2023 -

L’organizzazione dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni 2023 è stata assegnata al Comitato Regionale Molise e si svolgerà dal 26 giugno - 1 luglio.



GUIDA PRATICA BEACH VOLLEY –

Tra le novità della Guida Pratica del Beach Volley si segnala l’introduzione del nuovo Campionato Italiano giovanile Under 14 maschile e femminile, che si svolgerà in un’unica tappa.



INCENTIVI BEACH VOLLEY –

Il CF ha deliberato un piano d’incentivi per le società di beach volley. Prendendo spunto dal settore indoor saranno stanziati dei premi per le società federali, in base a due parametri: tesseramento giovanile e partecipazione al Campionato Nazionale per società nelle categorie Under 14, U16, U18 e U20 maschili e femminili.

Il punteggio assegnato terrà conto principalmente dell’impegno partecipativo alla prima fase torneistica, che riveste sempre un’importanza maggiore.

Gli incentivi saranno riservati a tutte le Società affiliate al solo settore di Beach Volley e alle Società indoor con sezione settore Beach, che avranno partecipato per la stagione 2022/2023 alle tappe giovanili e alla finale delle categorie giovanili del C.Italiano per Società, con almeno 10 partecipazioni per l’attività della prima fase.

In base al punteggio totale ottenuto, alle prime 24 Società, verrà assegnato un incentivo di:

- € 3.500,00 o valore equivalente in materiale tecnico dalla prima alla quinta Società classificata.

- € 2.500,00 o valore equivalente in materiale tecnico dalla sesta alla quattordicesima Società classificata.

- € 1.000,00 o valore equivalente in materiale tecnico dalla quindicesima alla ventiquattresima Società classificata.



CAMPIONATO SNOW VOLLEY –

Il Consiglio Federale ha indetto il Campionato Italiano di Snow Volley 2023 che si articolerà in 4 tappe: Linguaglossa (CT), Prato Nevoso (CN), Lorica (CS), Aprica (SO).