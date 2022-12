Il volley fa festa con il Boxing Day

TORINO - La pallavolo italiana si ritrova sotto l’albero di Natale per il Boxing Day di Santo Stefano. Una scelta che lo proietta verso una platea internazionale ma dà anche l’opportunità ai tifosi italiani di fare del pomeriggio di festa un appuntamento tradizionale. In campo maschile celebra la seconda giornata di ritorno. Tra gli appuntamenti più interessanti il derby tutto emiliano tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena, poi l'Itas Trentino ospita la WithU Verona nel classico derby dell'Adige. Monza sarà di scena a Milano e punterà a interrompere il trend negativo delle ultime uscite (tre sconfitte consecutive, contro Perugia e Modena in casa e Siena fuori) e salutare il 2022, anno da ricordare per il primo titolo continentale del Vero Volley nel settore maschile, la Cev Cup, positivamente. Impegno casalingo per la capolista e campione del mondo per club, la Sir Safety Susa Perugia, che affronta in una sorta di testacoda la Emma Villas Aubay Siena. Trasferta pugliese per la Top Volley Cisterna, che sarà di scena al PalaMazzola per sfidare la Gioiella Prisma Taranto.