Parte la stagione 2023 dello snow volley

ROMA- La Fipav ha reso noto il calendario ufficiale del II edizione del Campionato Italiano femminile e maschile assoluto di Snow Volley al quale potranno parte esclusivamente i tesserati FIPAV per la stagione 2022/2023.

Quattro le tappe di questo 2023 Lorica (CS), Linguaglossa (CT), Aprica (SO), Prato Nevoso (CN), Lorica (CS).

La manifestazione tricolore, con appuntamenti raddoppiati rispetto alla prima edizione, partirà da Lorica in Calabria quando i migliori interpreti italiani della disciplina si daranno appuntamento sulla Sila dall’11 al 12 febbraio. Il Campionato Italiano approderà, poi, sulle pendici dell’Etna a Linguaglossa sabato 18 e domenica 19 febbraio. L’affascinate località sciistica siciliana, situata tra il vulcano e il mare, ha ospitato già lo scorso anno la tappa inaugurale del primo campionato italiano della disciplina sulla neve.

Nella terza tappa, dall’11 al 12 marzo, gli atleti risaliranno lo stivale e si sposteranno ad Aprica in provincia di Sondrio per una due giorni di grandi emozioni sulla neve a cavallo tra Alpi Orobie e Alpi Retiche.

La stagione 2023 sulla neve si concluderà a Prato Nevoso (CN), la nota località piemontese, infatti, anche in questa stagione ospiterà l’atto conclusivo del circuito tricolore targato FIPAV. Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile presso la stazione sciistica nel comprensorio del Mondolé, si disputeranno le finali del secondo campionato italiano assoluto, che assegneranno i titoli femminili e maschili nella categoria 3x3.

QUESTO IL CALENDARIO-

Lorica (CS) - 11/12 febbraio 2023



Linguaglossa (CT) - 18/19 febbraio 2023



Aprica (SO) - 11/12 marzo 2023



Prato Nevoso (CN) - 31 marzo/2 aprile 2023