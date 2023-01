Finali Nazionali Giovanili 2023: ufficializzate le sedi

Le sei finali assegneranno i titoli nazionali nelle varie categorie e, come da tradizione, rappresenteranno uno degli appuntamenti clou, insieme all’Aequilibrium Cup – Trofeo delle Regioni, dell’attività giovanile promossa dalla FIPAV.

Le Finali Nazionali Giovanili, che catalizzeranno l’attenzione sui settori giovanili nei mesi di maggio e giugno, si disputeranno dunque in sei regioni: Trentino, Sicilia, Toscana, Campania, Emilia Romagna e Calabria.

Il sipario si alzerà martedì 16 maggio con le categorie Under 15 maschile e Under 14 femminili, che si disputeranno rispettivamente a Prato e Cesena. Successivamente, dal 23 al 28 maggio, si giocheranno ad Agropoli (SA) e Vibo Valentia le finali scudetto Under 19 maschili e Under 18 femminili.

Saranno poi Trento e Catania i due teatri degli atti conclusivi della manifestazione tricolore, con i titoli nazionali delle categorie Under 17 maschile e Under 16 femminili in programma da martedì 29 maggio a domenica 4 giugno.

Sei tappe, dunque, che attraverseranno l’intera penisola da Nord a Sud, durante le quali verranno disputate le 380 partite dagli oltre 2.300 atleti ed atlete appartenenti alle sei categorie che avranno l’obiettivo di conquistare il titolo di Campioni e Campionesse d’Italia. Novità 2023 è che si avranno due formule differenti per le varie categorie.

Le categorie Under 14, Under 15, Under 16 e Under 17 si giocheranno con la formula basata su un torneo a 28 formazioni e prevede che per ogni finale le 68 gare si disputino su quattro impianti di gioco per le gare della fase di qualificazione, fase finale con girone all’italiana, semifinali e finali.

I tornei delle categorie Under 18 femminile e Under 19 maschile, invece, si disputeranno su cinque palazzetti con 27 squadre in campo anziché 28 e accederanno alla fase finale 12 formazioni.

LE SEDI E LE DATE DELLE FINALI NAZIONALI GIOVANILI CRAI 2023-

Finale Under 19 maschile: 23-28 maggio, Agropoli (Campania)



Finale Under 18 femminile: 23-28 maggio, Vibo Valentia (Calabria)



Finale Under 17 maschile: 30 maggio-4 giugno, Trento (Trentino Alto Adige)



Finale Under 16 femminile: 30 maggio – 4 giugno, Catania (Sicilia)



Finale Under 15 maschile: 16-21 maggio, Prato (Toscana)



Finale Under 14 femminile: 16-21 maggio, Cesena (Emilia Romagna)