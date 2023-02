Egonu, Vero Volley tentata: la conferma ufficiale

TORINO. Paola Egonu ora è un po’ più vicina a Milano perché Alessandra Marzari, presidente di Vero Volley, apre. L’ipotesi era sosta con forzala settimana scorsa quando si era compreso che il VakifBank di Giovanni Guidetti stava seriamente pensando se confermare l’atleta per il secondo anno di contratto oppure no. Una scelta questa prevista, entro la fine di marzo, e che si spiega con lo scenario che è maturato in questi ultimi mesi. Il VakifBank mostra un forte interessamento per l’opposta serba Tijana Boskovic. Un anno fa Giovanni Guidetti scelse Paola Egonu e rinunciò ad Isabelle Haak, lasciata libera di andare a Conegliano. Per il tecnico modenese la svedese non poteva fare un ulteriore salto di qualità perché le mancava una nazionale di alto livello con cui andare a competere per la vittoria nei tornei più prestigiosi. Ad ottobre i mondiali hanno decretato la vittoria di Tijana Boskovic. Ora però l’opposta serba è in scadenza con l’Eczacibasi e Guidetti è diventato il tecnico della nazionale serba, in sostituzione di Daniele Santarelli. Il club allenato da Guidetti, infatti, avrà tempo solo fino a marzo per esercitare l’opzione di rinnovo del contratto della stella azzurra, Alessandra Marzari, però ha dichiarato: «Leggere il nome di Paola Egonu associato alla nostra società mi ha colto di sorpresa. È ancora sotto contratto, parlare di mercato durante la stagione non mi piace. Se si libererà faremo le nostre valutazioni, come davanti a tutte le opportunità che si creano».