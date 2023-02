Terremoto in Turchia, Cev verso la sospensione dei tornei

TORINO - Il terremoto in Turchia manda all’aria il calendario del volley. Busto Arsizio è a Istanbul per giocare il ritorno dei playoff contro il THY di Marcello Abbondanza. Le tremende notizie che vengono dalle aree più colpite hanno spinto la federazione turca a sospendere il campionato. Ora la Cev vuole fare lo stesso passo e ha indetto una call con tutte le società interessate che è in corso di svolgimento. Busto vorrebbe giocare perché ad Istanbul la situazione è tranquilla e non vorrebbe aver fatto un viaggio a vuoto. Il problema riguarderà anche Novara che ha in programma il big match contro il VakifBank di Paola Egonu mercoledì. L’emergenza nazionale gravissima spinge verso la sospensione di tutte le manifestazioni e chiudere tutte le palestre, e i Palazzetti, in un momento così drammatico.