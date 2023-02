Modena, pensieri da grande

TORINO - Un momento magico da prolungare. Modena è reduce dalla vittoria a Lubiana, nell’andata dei quarti di Cev Cup. Ora si tratta di continuare così. A partire da, match di domenica a Taranto. Il momento dei gialloblù lo racconta il centrale della Valsa Group Giovanni Sanguinetti: «Abbiamo fatto bene a Lubiana ma il nostro obiettivo resta quello di passare il turno. Siamo stati solidi in alcuni momenti e meno in altri, nel secondo set abbiamo avuto un passaggio a vuoto, ma siamo stati bravi a ripartire con la mentalità giusta e affrontare il momento nel modo migliore. Taranto? In Superlega non ci sono più partite facili, ogni squadra ha vinto contro avversari sulla carta più forti perciò non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo giocare al meglio. Sicuramente dovremo partire aggressivi fin da subito, soprattutto con la battuta perché se riusciamo a staccare la palla il nostro lavoro di muro e difesa diventa più semplice. Contro Siena abbiamo avuto qualche momento in cui il cambio palla non funzionava così bene, perciò dovremo essere concentrati sull’attacco. La classifica? Noi vogliamo mantenere la posizione migliore possibile in vista dei play-off, poi vedremo come va».