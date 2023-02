Trento, è la volta buona?

TORINO - Trento, forse è la volta buona . Oggi l’Itas riceve la schiacciasassi Perugia, alle 18.30 diretta Rai Sport, e accarezza l’idea che questa volta possa essere quella giusta per battere la capolista . A due mesi esatti dall’ultimo precedente, i gialloblù ritrovano dall’altra parte della rete la squadra che ha sin qui dettato legge in campionato e per la prima volta durante questa stagione lo faranno potendo contare sul fattore campo. Non c’è solo questo. Perugia ha già incassato la vittoria della stagione regolare e il tecnico Andrea Anastasi sta lavorando sul turnover per arrivare a marzo nelle migliori condizioni . Ci sono i presupposti perché i trentini provino a fermare la serie positiva della Sir che dura da 31 partite. Però non si deve dire. «Tutti coloro che affrontano Perugia hanno speso alla vigilia parole simili, facendo proclami e dimostrando legittime buone intenzioni – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti alla vigilia - . La realtà è che poi la Sir Safety Susa ha comunque sempre vinto; preferisco quindi evitare dichiarazioni roboanti e concentrare tutte le energie sulla partita difficilissima che ci attende».

IN CAMPO

Il tecnico trentino riproporrà lo starting six visto in campo nelle ultime tre partite, con il belga D’Heer in diagonale a Podrascanin al centro. Durante la settimana Lisinac ha ripreso ad allenarsi per parte delle sedute assieme ai compagni ma il suo effettivo utilizzo è ancora in forse. Sono tre i precedenti in questa stagione, sempre con vittoria degli umbri: 3-2 il 31 ottobre a Cagliari (semifinale Supercoppa), 3-1 il 20 novembre a Perugia (partita d’andata di campionato) e 3-1 il 12 dicembre a Betim (Finale iridata). Oggi in palio per Perugia non c'è nulla, Trento lotta per il secondo posto con Modena. Una vittoria contro Perugia sarebbe un bel passo avanti.