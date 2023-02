"Stop abuse in sport", il Vero Volley c'è

TORINO - Amicizia, spirito di squadra e rispetto: questi i valori fondamentali alla base di “Stop abuse in sport” lo spot realizzato dall’Organizzazione Change The Game contro gli abusi nello sport, che è stato rilanciato su tutte le piattaforme, social e non, del Consorzio Vero Volley, da anni orgogliosamente al fianco dell’associazione fondata da Daniela Simonetti nel contrasto e nella prevenzione contro ogni forma di violenza e abuso. Al video “Stop abuse in sport”, presentato in anteprima lo scorso 20 gennaio a Milano e realizzato con il contributo del Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Progetto “Giochiamo d’anticipo”, tra i cento atleti protagonisti provenienti da varie discipline sportive hanno partecipato anche le squadre giovanili Vero Volley. Diretto da Claudio Casazza con il supporto e la collaborazione di Insolito Cinema, lo spot è accompagnato da un brano di Giovanni Faggionato, ex rugbista oggi musicista, con musica e testo creati appositamente.