Amico Sport in campo con Cuneo e Firenze

TORINO - La Volleyball Week di Special Olympics Italia, iniziata lunedì 13 febbraio si concluderà domani. Però martedì 21 vivrà una significativa coda in occasione della gara tra Cuneo Granda S.Bernardo e Il Bisonte Firenze, valida per la sesta giornata del girone di ritorno di Serie A1. Alle ore 19 le giocatrici delle due squadre entreranno in campo accompagnate da atleti e atleti partner di Amico Sport, associazione cuneese affiliata all’ente di promozione sportiva Libertas aderente al movimento Special Olympics Italia che dal 1994 promuove attività ludico-ricreativo-sportive a favore di soggetti con disabilità intellettiva, indipendentemente da età anagrafica, capacità o tipo di disabilità. Le capitane delle due formazioni Noemi Signorile e Britt Herbots indosseranno una maglietta di Amico Sport, che consegnerà loro un pallone Special Olympics autografato dai suoi atleti. Dopo le emozioni dell'ingresso in campo condiviso, quelle della partita tra gatte e bisontine, alla quale gli atleti assisteranno dagli spalti con una nutrita delegazione di accompagnatori.