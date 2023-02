Lucarelli rinnova con Piacenza

TORINO - Lucarelli e Piacenza un altro anno insieme . La società emiliana ha annunciato che lo schiacciatore brasiliano Santos De Souza Ricardo Lucarelli vestirà la maglia biancorossa anche nella prossima stagione. Il prolungamento del contratto di Ricardo Lucarelli segue quello di Antoine Brizard siglato qualche settimana fa ed è un chiaro segnale delle intenzioni della Società della Presidente Elisabetta Curti sull’impegno e continuità per le prossime stagioni . Lucarelli, nazionale brasiliano, la scorsa estate è stato medaglia di Bronzo ai Mondiali giocati in Slovenia e Polonia, ha vinto l’ultimo Campionato di SuperLega con la Cucine Lube Civitanova. Sta giocando la sua terza stagione in SuperLega. Si tratta di un top player internazionale capace di indirizzare l’esito delle partite. E’ arrivato tardi in Italia ma ha dimostrato subito di poter dare la sua impronta ad ogni squadra in cui abbia giocato . Così è stato a Civitanova, così a Piacenza che ha patito la sua assenza nei mesi scorsi causa infortunio.

LE AMBIZIONI

«Sono particolarmente contento – afferma Ricardo Lucarelli - di potere continuare anche nella prossima stagione la mia avventura a Piacenza. Qui mi trovo bene, ho trovato il giusto ambiente, è diventata la mia casa e ho voglia di scoprire ancora di più la città. Sono felice di restare in una società che mi ha accolto bene, in un ambiente ideale per un giocatore. Rimango perché ho voglia di togliermi soddisfazioni anche a Piacenza e di fare bene con questi ragazzi». La prima occasione sarà la Final Four di Coppa Italia in programma nel weekend. Sabato Piacenza se la vedrà con lo spauracchio Perugia. Una partita certamente in salita. Tuttavia la squadra emiliana ha dimostrato di sapere trovare energie insperate quando la posta in palio conta. Così è stato nel confronto con Montpellier in Cev Cup. Quindi spettacolo assicurato.