Rosamaria è un po' più italiana

Rosamaria Montibeller torna alle sue origini sfoggiando sul suo profilo Instagram, dove la seguono 1,2 milioni di appassionati, il doppio passaporto brasiliano e italiano. La schiacciatrice brasiliana, che veste la maglia di Busto Arsizio, ma ha origini trentine ha postato una sua foto dove esibisce con un grande sorriso il passaporto brasiliano e quello della Repubblica italiana. L’opposta gialloverde non sembra intenzionata a correre per una maglia azzurra, forse perché il ruolo da titolare è occupato da una giocatrice top come Paola Egonu. Quindi ha approfittato dell’occasione per smentire le voci che la volevano interessata a correre per un posto nella Nazionale italiana. È lei stessa a rispondere in maniera categorica: «Sono tutte fake news. Non giocherò mai per la Nazionale italiana». La giocatrice di Busto ha poi proseguito: «Sono molto orgogliosa delle mie origini e di avere un cuore metà giallo verde e metà tricolore. MI sono sempre sentita a casa in entrambi i paesi, ora tutto ha ancora più senso. Grazie cara Italia, ti voglio bene». Chissà se questo passo invece sarà decisivo per la scelta dell’opposta brasiliana sul continuare la sua esperienza a Busto. La risposta dovrebbe arrivare entro la fine di febbraio e Busto spinge per una soluzione positiva visto che la giocatrice è molto cresciuta dal suo arriva nella società lombarda. La giocatrice però ha molte offerte sia dall’Italia che dall’estero.