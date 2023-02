VakifBank, la difficile strada verso il dopo Egonu

TORINO - Il VakifBank fatica a superare il possibilie dopo Egonu. Le strade della squadre guidata da Giovanni Guidetti e dell’opposta della Nazionale italiana sembrano allontanarsi sempre di più, anche se la società turca ha tempo fino alla fine di marzo per far valere il secondo anno di contratto. Eppure la serie di rifiuti collezionati dal Vakif nel mese di febbraio conferma ancora di più la volontà di recidere il legame con Paola Egonu, nonostante soli quattro mesi in presenza in maglia giallonera. Prima il Vakif ha sondato Tijana Boskovic ma l’Ecazacibasi ha risposto con un mega contratto per rinnovare con l’opposta serba campionessa del mondo. Poi ci ha provato con Melissa Vargas, la cubana di passaporto turco del Fenerbahce. Stessa storia di prima. Sarebbe stato immaginabile un ritorno sui propri passi. Invece no. Il Vakif rilancia la sua ricerca di un’alternativa per poter chiudere il conto con Paola. L’ultimo sondaggio è dei giorni scorsi e ne dà contro volebolmagazin.com.