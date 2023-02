Piacenza, il segnale è molto forte

TORINO - Piacenza ora fa paura. Il modo disarmante in cui ha condotto la Final Four di Coppa Italia e le difficoltà delle sue avversarie a stare al passo cambiano il quadro della seconda parte di stagione. Piacenza ieri ha alzato il suo primo trofeo al termine di due partite largamente dominante. E dominate con le due squadre, finora, più forti della Superlega. Solo Perugia ha opposto resistenza vera nel primo set. Ma è la stessa Perugia che nella prima parte di stagione ha fatto tremare il mondo. Trento , in finale, è stata ancora più impalpabile e nel naufragio di ieri si è salvato solo Matej Kaziyski, vecchio per l’anagrafe con i suoi 38 anni, ma non sul campo con i suoi 21 punti. Dall’altra parte della rete si è vista una squadra finalmente compiuta, anche perché finalmente al completo. In campo al PalaEur di Roma c’erano Lucarelli, Leal, Simon e Romanò, Brizard a fare sfoggio del loro enorme potenziale. Yoandy Leal, recuperato all’ultimo, è al settimo cielo: «Godiamoci questo momento e poi penseremo al campionato senza pressione, perché non ne abbiamo bisogno. Il valore di questa squadra è alto, lo abbiamo dimostrato».