TORINO - Chieri alle porte del futuro. Questa sera, alle 20, al Pala Gianni Asti di Torino, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita le tedesche del Sul per la semifinale di ritorno di Challenge Cup. Dopo il 3-0 dell’andata l’approdo in finale è vicinissimo. Quindi il match di oggi è soprattutto l’occasione per fare il punto sulle ambizioni della società collinare. Chieri è proiettata verso il suo primo trofeo continentale ed è quarta in campionato, una posizione che spalanca le porte della Cev Cup, Un passo importante in un percorso di crescita costante. il ds chierese Massimiliano Gallo sta irrobustendo le fondamenta. Per questo si è proceduto ai rinnovi contrattuali di capitan Kaja Grobelna (un altro anno di contratto) e del tecnico Giulio Cesare Bregoli che, pur avendo l’accordo in scadenza al termine della stagione 2023-2024, ha firmato un ulteriore prolungamento biennale. Anche il gruppo squadra è fortemente motivato, come dimostrano le parole del libero Ilaria Spirito: «Vogliamo alzare la Challenge. Il quarto posto in campionato è un grande sogno che proveremo a coronare».