Civitanova, la corsa è ripresa

TORINO - Civitanova ha ripreso la sua marcia e punta al quarto posto. Domani (ore 18) all’Eurosuole Forum riceve l’Allianz Milano per la decima giornata di ritorno della Regular Season. Milano che a fine dicembre estromise la Lube dalla Final Four per il secondo anno consecutivo. Da quella sconfitta sono passati due mesi e la squadra marchigiana ha ripreso il suo cammino, fissando anche qualche punto fermo per il prossimo anno, come il rinnovo con il palleggiatore Luciano De Cecco chiamato a fare da guida di un gruppo giovane dove spiccano Nikolov, Yant e Binotto. Il centrale biancorosso Simone Anzani parla con grande serenità della ritrovata sicurezza in casa Cucine Lube Civitanova: «Dopo un mesetto abbondante di problematiche varie, abbiamo ripreso il nostro percorso di crescita e siamo tornati a macinare punti. Dobbiamo affrontare il cammino verso i playoff con il nostro modo di giocare e le nostre certezze. Questa è la mentalità da tenere anche nel match contro Milano, squadra che ha dimostrato a più riprese di essere molto pericolosa. L’Allianz ha fatto vedere di che pasta è fatta anche in Semifinale di Coppa Italia con Trento andando sopra di due set. Quella di Roberto Piazza è una squadra contro cui bisogna giocare davvero bene per prevalere. Per noi sarà indispensabile mettere in difficoltà il sestetto meneghino fin dai primi punti per non far emergere i loro punti di forza».