Salvezza, Pinerolo chiama Cuneo

TORINO - Pinerolo chiama Cuneo. Domani si gioca in A1 femminile con una particolare attenzione alla corsa salvezza che vede profondamente invischiata la neopromossa Pinerolo Wash4greeen. Domani sono due le partite da seguire. Pinerolo riceve Busto Arsizio, Cuneo va a Perugia. La Wash4green, perdendo al tie-break con Conegliano, ha recuperato un altro punto su Perugia terzultima. Ecco che diventa importante il risultato della partita tra le umbre e le biancorosse, perché in queste ultime due settimane Perugia ha perso colpi e Cuneo ha sete di punti per chiudere di fatto il discorso salvezza, oltre a dare continuità e slancio verso l'ultimo scorcio di regular season. In un campo tradizionalmente difficile per le gatte, espugnato per la prima volta soltanto nella passata stagione, la formazione allenata da coach Bellano dovrà alzare il livello di gioco espresso a Macerata per avere la meglio su una squadra dotata di buone individualità e chiamata a riscattare le ultime due sconfitte, quelle con Bergamo e Pinerolo.