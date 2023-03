Asta benefica per i terremotati di Turchia e Siria

TORINO - Sono ufficialmente all’asta le quattro divise autografate delle quattro semifinaliste della Del Monte Coppa Italia, consegnate a Save The Children che andranno al miglior offerente per sostenere la risposta dell’Organizzazione all’emergenza terremoto in Turchia e Siria. Le divise sono state donate da Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino, Sir Safety Susa Perugia e Allianz Milano a Save the Children, grazie alla collaborazione di Lega Pallavolo Serie A e FIPAV. Lega, club e Federazione si sono infatti unite a Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita delle bambine e dei bambini e garantire loro un futuro, per sostenere gli aiuti ai bambini e alle loro famiglie colpiti dal terremoto in Turchia e Siria lo scorso febbraio. Le divise da gioco ufficiali autografate sono state consegnate a Roma a Filippo Ungaro, Direttore della Comunicazione Save the Children, prima del fischio d’inizio di ciascuna Semifinale, dando vita a due differenti momenti di solidarietà e sensibilità, davanti al pubblico del Palazzo dello Sport di Roma. Le maglie autografate saranno all’asta fino al 13 marzo sulla piattaforma Charity Stars (www.charitystars.com/finalecoppaitalia).