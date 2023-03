Vero Volley, quelle occasioni sprecate

TORINO - Gol sprecato, gol subito. La dura legge del gol vale un po’ dappertutto. Ieri sera si è capito guardando l’andamento di Vero Volley-Conegliano, nella bella cornice dell’Allianz Cloud di Milano. Occasione d’oro per dimostrare che il Vero Volley merita una piazza così importante e che il braccio di ferro per lo scudetto dello scorso anno non è stato per caso. E invece no. La squadra di matrice monzese ha lasciato campo al gioco delle avversarie, che hanno vinto 3-0 ben al di là dei loro meriti. Senza mezzi termini il tecnico del Vero Volley, Marco Gaspari, nell’analizzare quanto è avvenuto: «Con certe squadre le opportunità bisogna saperle sfruttare». Lapidario e chiarissimo il tecnico nell’analizzare quello che non ha funzionato in una squadra concepita per impensierire Conegliano e che sta lasciando il compito a Scandicci, forte dei punti del fenomeno Zhu Ting.