TORINO - Un nuovo logo per la Serie B e per i 7.000 atleti e atlete che la fanno vivere sui campi di gioco. Si tratta di una lettera B al cui interno è incastonato un pallone di volley. Così si presenta il nuovo logo della Serie B che avrà una doppia declinazione: una per il Campionato e l’altra per la Coppa Italia. Il campionato cadetto, dunque, si rifà il look coniugando modernità e tradizione, con il tricolore della bandiera italiana presente all’interno dello stemma della Coppa Italia e l’azzurro FIPAV presente nel logo del Campionato di Serie B. La Serie B nell’immaginario collettivo è riconosciuta come una serie minore. Non tutti sanno però che è la serie “maggiore” per numero di società sportive coinvolte su tutto il territorio nazionale che disputano i vari campionati e coppe sia femminili sia maschili. Una nuova immagine, dunque, che possa valorizzare una serie tanto importante per la Federazione Italiana Pallavolo e che vuole proiettarsi nel futuro con una nuova identità visiva, simbolo di un brand e uno stile totalmente rinnovato rispetto al passato. Il nuovo logo della Serie B accompagnerà dunque il cammino degli oltre 7000 atlete e atleti che animano settimanalmente i Campionati di Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminile.