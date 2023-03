Cuneo Granda Rossa, campione interregionale U18

TORINO - La Cuneo Granda Volley Rossa è campione interterritoriale Under 18: nella serata di martedì 7 marzo le cuneesi hanno inflitto un netto 3-0 (25-15, 25-17, 25-20) all'Alba Volley Mercatò, già superata 3-1 nella gara di andata, e hanno così conquistato il titolo del Comitato Territoriale Cuneo-Asti. Una vittoria che parte da lontano, da un girone concluso al primo posto a pari merito con L'Alba Volley Mercatò con una sola sconfitta in dodici partite. Nella fase a eliminazione diretta, per la formazione allenata dai coach Delgado e Panchenko sono arrivate solo vittorie, prima con la Pvb Bosca Canelli nei quarti di finale, poi con la Libellula Volley in semifinale e infine con l'Alba Volley Mercatò in finale. Cuneo, Alba e Bra accedono alla fase regionale, che prenderà il via a fine marzo. Andres Delgado , tecnico della Cuneo Granda Volley rosa Under 18 racconta il successo delle sue ragazze: «Rispetto alla gara di andata, che abbiamo giocato il giorno dopo della partita di B2 in cui abbiamo battuto la capolista, questa sera la squadra era molto tonica, carica e concentrata e ha giocato con ottima qualità. Nella prossima fase saremo chiamati ad affrontare partite più tirate e difficili in cui dovremo dare battaglia; grazie al titolo conquistato avremo il vantaggio di avere due partite in casa e una fuori».