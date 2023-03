Egonu torna in Italia: sì a Milano

Ha vinto il cuore, Paola Egonu torna in Italia e dalla prossima stagione vestirà la maglia del Vero Volley Milano. Ha vinto il cuore perché la scelta di Egonu ha poco a che fare con le cifre dei contratti che per qualche giorno ha avuto tra le mani, rimirandoli e riflettendo, valutando. Ha deciso, ieri. Ha scelto, valutando i pro e i contro, e ha deciso di tornare in Italia. A schiacciare in uno dei due campionati (l'altro è proprio quello turco) più belli del mondo. Dopo che in questa sua stagione al Vakifbank Istanbul il giusto feeling non è mai sbocciato del tutto, dopo che lo stesso club turco con Giovanni Guidetti allenatore, ha deciso di voltare pagina e non esercitare una opzione per un rinnovo, Paola - che anche ora in campo non fa mai mancare il suo alto bottino di punti - è stata corteggiata a più riprese da realtà diverse. Scandicci, forse mai del tutto convinta, Milano e il THY Istanbul la squadra emanazione della compagnia di bandiera turca, la Turkish Airlines. Realtà con mezzi economici forse inarrivabili. Ha scelto Milano, Paola. Nell'anno preolimpico l'azzurra (nella speranza che azzurra lo torni ad essere, chiarendo con ct, gruppo e anche Fipav il burrascoso finale della scorsa stagione) la schiacciatrice opposta di Cittadella torna così a giocare in casa, dove potrà essere seguita al meglio anche in vista del viaggio che porterà a Parigi 2024, in un club dove in regia c'è la palleggiatrice della nazionale Alessia Orro. E' stata una scelta maturata da giorni anche grazie alla perseveranza del club di Alessandra Marzari che non ha mai fatto venir meno il suo interesse. L'offerta meneghina è sempre stata lì, al contrario del THY che, facendo a capo di una multinazionale, ha scale gerarchiche che richiedono a volte troppo tempo per dare risposte. Quando la Turkish Airlines ad inizio settimana è tornata alla carica e ha cercato di entrare nella testa e nei pensieri di Egonu, Paola aveva già aperto il cuore a Milano, alla sua Italia.