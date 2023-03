Torino ospiterà le Super Finals 2023 di Champions League

TORINO -Torino, e il suo Pala Alpitour, ospiteranno le CEV Super Finals 2023; l’atto conclusivo della più importante manifestazione per club del Vecchio Continente si terrà sabato 20 maggio nell’impianto che nel 2018 ospitò la Final Six dei Campionati del Mondo Maschili vinti dalla Polonia.

Nella Città della Mole Antonelliana si sfideranno dunque le migliori quattro formazioni d’Europa in due match che si preannunciano, come di consueto, davvero elettrizzanti.

Le CEV Champions League Volley Super Finals – che hanno fatto il loro esordio con questa formula nel 2019 – tornano in Italia per la seconda volta dopo l’edizione 2021 tenutasi a Verona quando tutto il mondo era ancora alle prese con la pandemia del coronavirus.