Pinerolo, avanti con Marchiaro e Wash4green

TORINO - Pinerolo rilancia , al buio si sarebbe detto una volta. Pinerolo è in piena corsa salvezza ma ha scelto di rinnovare il contratto con il tecnico Michele Marchiaro e rinnovare l’accordo di sponsorizzazione con Wash4greeen . Segnali forti della volontà della società di costruire un progetto solido. La spiega così il dg di UnionVolley Pinerolo Giovanni Fattori : « Ci è sembrato giusto ripartire con un segnale di continuità . Con noi Marchiaro ha fatto molto bene. Abbiamo voluto dare questo segnale indipendentemente da dove saremo il prossimo anno, ovviamente vogliamo tutti rimanere in serie A1 ma se dovessimo ripartire dalla serie A2 vogliamo subito creare una squadra competitiva per risalire. Siamo comunque molto ottimisti. Abbiamo anche la volontà dei nostri sponsor. La Wash4Green Bus Company ci ha già dato conferma che sarà con noi anche nei prossimi anni quindi possiamo fare un programma pluriennale e siamo convinti che Michele sia la persona giusta. Noi vogliamo cercare di aumentare il budget, nel caso di A1 vogliamo ridurre il gap e nel caso di A2 vorremmo una squadra competitiva per ritornare in A1 ».

IL DERBY

Oggi, alle 17, la squadra affronta il derby a Cuneo con le biancorosse. Non sarà facile strappare punti in casa della Granda Cuneo che inseguo il rilancio diìopo alcuni mesi difficili. Però il risultato di ieri di Perugia, vittoria in casa contro Firenze, riportata le umbre a 5 punti di distacco ed impone alla Wash4green di vincere per rimanere in scia. Non facile ma necessario. Il tecnico Marchiaro ne è consapevole ma è anche reso più forte dal rinnovo come lui stesso .racconta: «Quando ho saputo che la società puntava su di me senza sapere il finale di questo libro giallo che stiamo scrivendo, se sarà un finale scontato o a sorpresa, che scopriremo solo tra un mese, una proposta che non era affatto scontata, non ci ho pensato neanche 5 minuti. Per me è stato assolutamente naturale proseguire il percorso insieme per dare anche un messaggio a tutti che comunque vada, Pinerolo ha un progetto ambizioso che continua».