Snow Volley: ad Aprica vincono Hanni-Burgmann-Berger

APRICA (SONDRIO)- Aprica, accogliente località delle Alpi Orobie in Valtellina, ha ospitato la terza tappa del Campionato Italiano di Snow Volley. A primeggiare nell'occasione il trio altoatesino della S.S.V. Bruneck, campioni italiani uscenti, composto da Theo Hanni, Michael Burgmann e Thomas Berger che hanno superato in finale 2-0 (15-9, 15-10) contro la squadra composta da Giorgio Amorosi, Filippo Galante, Manuel Ortolano , team che ha trionfato nel primo appuntamento del campionato andato in scena a inizio febbraio a Lorica (CS).

Giornata caratterizzata dal sole quella odierna in Valtellina. Si sono disputate quattordici partite; la fase a gironi ha preso il via questa mattina alle ore 8; l’evento è poi proseguito con le semifinali e le finali 3/4° e 1/2° posto. Prima dell’inizio delle gare e prima della finalissima si è osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del naufragio di Cutro.

Ottimo il torneo del trio Hanni-Burgmann-Berger. Percorso netto dopo il ko rimediato nella prima uscita per gli atleti altoatesini. La finale 1/2° posto è stata una partita combattuta. Tutte e due le squadre sono entrate in campo con la giusta cattiveria agonistica, regalando a tutti i presenti e a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube FIPAV dei grandi momenti di snow volley. Già dal primo set i ragazzi della S.S.V. Bruneck hanno tentato subito la fuga portandosi sul 6-1. Ottima la reazione di Amorosi-Galante-Ortolano; gli abruzzesi con determinazione hanno accorciato le distanze portandosi a - 3 (11-8). Sul finale però i campioni d’Italia in carica sono riusciti con fermezza a chiudere in proprio favore il primo set sul 15-10. Partenza aggressiva per Hanni-Burgmann-Berger anche all’inizio d ella seconda frazione di gioco. Il team capitanato da Theo Hanni si è portato subito sul 6-3. La battaglia sotto rete è poi continuata e il team altoatesino non ha mollato la presa riuscendo ad accumulare ulteriore vantaggio sugli avversari (8-12). Un attacco out di Ortolano ha regalato il primo match point ai rivali che poi sono riusciti a chiudere il match sul 15-9 finale. Michael Burgmann è stato nominato MVP della manifestazione.

Tante le autorità locali presenti alla cerimonia di premiazione: Piero Cezza, Presidente Comitato Regionale FIPAV Lombardia, Alessandro Vanoi, Vice Presidente CONI Lombardia, Alessandro Damiani, Assessore al Turismo di Aprica, Luca Tognotti, Vice Presidente Comitato Territoriale FIPAV Sondrio, Dario Corvi, Sindaco di Aprica.

Come noto, il Campionato Italiano Assoluto 2023 di snow volley tornerà dal 31 marzo al 2 aprile a Prato Nevoso (CN); in palio il titolo italiano.

CALENDARIO E RISULTATI-

Fase a gironi-



Amorosi-Galante-Ortolano VS Di Risio-Camozzi-Geromin 2-1 (15-11, 8-15, 15-13)



Carlon-Lupatelli-Bennato VS Andreello-Ruspi-Scaglia 2-1 (15-10, 13-15, 15-9)



Amorosi-Galante-Ortolano VS Hanni-Burgmann-Berger 2-1 (15-12, 15-17, 15-12)



Di Risio-Camozzi-Geromin VS Carlon-Lupatelli-Bennato 2-0 (15-11, 16-14)



Andreello-Ruspi-Scaglia VS Hanni-Burgmann-Berger 0-2 (8-15, 7-15)



Amorosi-Galante-Ortolano VS Carlon-Lupatelli-Bennato 2-0 (16-14, 15-11)



Di Risio-Camozzi-Geromin VS Andreello-Ruspi-Scaglia 2-0 (15-10, 15-11)



Hanni-Burgmann-Berger VS Carlon-Lupatelli-Bennato 2-0 (15-11, 15-11)



Amorosi-Galante-Ortolano VS Andreello-Ruspi-Scaglia 2-0 (15-12, 15-9)



Di Risio-Camozzi-Geromin VS Hanni-Burgmann-Berger 0-2 (0-15, 0-15)

Semifinali

Amorosi-Galante-Ortolano VS Carlon-Lupatelli-Bennato 2-0 (15-11, 15-11)



Di Risio-Camozzi-Geromin VS Hanni-Burgmann-Berger 1-2 (15-10, 13-15, 14-16)

Finali 3/4° posto



Carlon-Lupatelli-Bennato VS Di Risio-Camozzi-Geromin (11-15, 15-9, 11-15)

Finale 1/2° posto



Amorosi-Galante-Ortolano VS Hanni-Burgmann-Berger 0-2 (10-15, 9-15)

CLASSIFICA FINALE-



1. Hanni-Burgmann-Berger; 2. Amorosi-Galante-Ortolano; 3. Di Risio-Camozzi-Geromin; 4. Carlon-Lupatelli-Bennato; 5. Andreello-Ruspi-Scaglia.