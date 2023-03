Vero Volley saluta Martin

TORINO - Il Consorzio Vero Volley ha comunicato di aver rescisso consensualmente il contratto con la schiacciatrice belga Pauline Martin. Oggi la società di Monza ha annunciato anche che il palleggiatore Petar Visic, fino alla fine della stagione in corso, si allenerà con la squadra croata del Ribola Kastela. Una scelta, quella presa dal club insieme all'atleta, che gli permetterà, dopo il rientro di Fernando Kreling a tempo pieno, di potersi allenare con continuità in vista della stagione estiva con la sua nazionale. Il Consorzio è al lavoro per lo sbarco a Milano con la squadra femminile che la prossima stagione avrà nelle sue fila Paola Egonu. Prima però ci sono due appuntamenti importanti da onorare. Si tratta delle corsa scudetto e della Champions League. Mercoledì il Vero Volley sarà di scena a Istanbul per l’andata dei quarti di finale, opposto proprio al VakifBank di Paola Egonu. L’appuntamento è alle 17.30 per un match che fa già pregustare il futuro del sodalizio lombardo.