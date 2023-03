Modena sceglie Juantorena e Sapozhkov

TORINO. Modena ha già intrapreso la strada che porta alla prossima stagione. Un tassello importante sarà l’ufficializzazione dell’addio di Earvin Ngapeth, rinunciando all’ultimo anno di contratto per l’Halkbank Ankara, una delle due squadre top del campionato turco maschile, formazione in cui giocano Nimir Abdel Aziz e Thomas Jaeschke. Arriverà l’esperto Osmany Juantorena dopo una parentesi tra Cina e Turchia per fare da maestro di una diagonale molto giovane composta dai 21enni Rinaldi - Davyskiba (acquistato da Monza insieme al libero Federici). Punto di forza della nuova Modena poi sarà l'opposto russo di Verona Maksim Sapozhkov con un contratto di un anno. Così ha voluto il Novosibirsk che ne detiene il cartellino e che potrà richiamarlo in Russia, entro il febbraio 2024. In caso contrario Modena potrà far valere l’opzione su un secondo anno. Adis Lagumdžija, miglior realizzatore di Superlega quest’anno, saluta e va alla Lube). Prossimo tassello a cui sta lavorando la dirigenza gialloblù è l’innesto di un centrale straniero, con molte probabilità Anton Brehme dal Berlino. Se l’operazione non dovesse andare in porto si in alternativa le opzioni sono gli statunitensi Averill e Kendrick. In regia c’è Bruno e come suo vice arriverà il figlio d'arte Mattia Boninfante.