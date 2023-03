Chieri, i giorni della gloria

TORINO - Chieri assapora i giorni della gloria. Oggi alle ore 20, al “Pala Gianni Asti” di Torino la compagine collinare ha un appuntamento con sua la storia da vivere intensamente. Si gioca l’andata della finale di Challenge Cup contro le romene del Lugoj. È il primo atto di una sfida che pone di fronte due club emergenti, che inseguono il loro primo trionfo continentale. La Reale Mutua Fenera parte con i favori del pronostico in quanto quarta forza della serie A1 italiana, il campionato più competitivo al mondo. I motivi di gioia sono tanti. Chieri è approdata alla fine alla sua prima partecipazione ad una competizione europea e ha l’occasione di portare in bacheca il primo trofeo della sua storia. Capitan Grobelna e compagne sono state autrici di un percorso netto in Challenge dove hanno racimolato 10 vittorie in altrettanti incontri eliminando Gacko, Legionowo, Panathinaikos, Sliedrecht e Suhl e cedendo appena 4 set in totale (di cui 3 a qualificazione già acquisita).