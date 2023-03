Cuneo Granda e il playoff "impossibile"

TORINO - La voglia di Cuneo di tornare a correre, oggi, sarà messa alla prova dal Vero Volley Milano. La Cuneo Granda S.Bernardo, reduce da tre vittorie consecutive contro le più dirette inseguitrici che hanno chiuso definitivamente il discorso salvezza, inizia dall'Arena di Monza il poker di partite contro squadre di medio-alto livello che chiude la regular season. Alle ore 20, nell'anticipo della decima giornata del girone di ritorno, la formazione allenata da coach Bellano affronterà una Vero Volley Milano desiderosa di riscatto dopo il netto k.o. di Istanbul ad opera del VakifBank Istanbul, che obbliga le rosablù all'impresa nella gara di ritorno dei quarti di finale di CEV Champions League in programma martedì 21 all'Allianz Cloud Milano. Una sconfitta che si aggiunge a quelle nelle ultime due partite casalinghe in campionato con Scandicci e Conegliano, mentre nella scorsa giornata le monzesi si sono imposte in tre set a Chieri. Confermare in queste ultime giornate la crescita potrebbe aprire dei playoff. Una traguardo che solo un mese fa sembrava impossibile. La centrale Hall spiega il momento delle biancorosse: «Raggiungere i playoff scudetto è difficile, ma non impossibile. Al di là del risultato, dovremo scendere in campo con l'obiettivo di proseguire il percorso delle ultime partite, che ci sta restituendo quella fiducia e quella consapevolezza dei nostri mezzi che saranno fondamentali nella post season».