Biglino va in Francia

TORINO - Da Alba alla conquista della Francia. Omar Biglino ha chiuso la regular season di Superlega con la Emma Villas Aubay Siena con la retrocessione, ma proseguirà in Francia. Il centrale piemontese è stato ingaggiato dall’AS Cannes per la fase decisiva della Ligue B. Il club della Costa Azzurra, incredibilmente retrocesso nel 2022 dopo aver vinto il titolo nazionale l’anno precedente, ha chiuso al quinto posto la regular season e punta tutto sui playoff. Biglino avrà il compito di sostituire il cubano Livan Osoria, vittima di un infortunio. Il centrale, classe 1995, nato ad Alba affronterà la prima esperienza internazionale dopo dieci campionati di Serie A, di cui tre in Superlega con le maglie di Perugia e di Siena.