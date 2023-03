Milano abbraccia Egonu

TORINO - Paola Egonu tra le braccia di Milano . Questa sera, alle 20, la campionessa sarà una delle protagoniste più attese del confronto tra Vero Volley e VakifBank che si giocherà all’Allianz Cluod, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una partita caldissima perché il Vero Volley ha perso 3-0 a Istanbul e dovrà fare l’impresa per portare la sfida al golden set. In mezzo a tutto questo c’è l’incrocio con Paola Egonu e il suo futuro milanese. Un incontro così atteso che l’Allianz Club va verso l’esaurito e molti vip hanno già dichiarato la loro volontà di essere presenti. Paola arriva all’appuntamento con la sua prossima squadra in un momento positivo del suo rapporto con la società turca. Il tecnico Giovani Guidetti l’,ha lasciata a riposo per due partite di campionato per averla al meglio. All’andata è stata uno dei cardini su cui si è fondata la vittoria, l’altro è la brasiliana Gabi. Riproporre le due giocatrici in piena forma è già un pezzo verso la semifinale che il Vakif cerca con tenacia. Dal canto suo Paola attende l’incontro con il suo nuovo pubblico con la speranza di trovare questa sera i segni di un feeling che l’atleta ricerca spasmodicamente. Milano può dare all’Egonu quello che Istanbul non aveva. Comunque vada la partita, la vera vittoria di Milano sarà istaurare subito un rapporto fatto di trasporto e sentimento con il suo nuovo gioiello.