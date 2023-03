Chieri, profumo di storia

TORINO - Profumo di storia. Oggi la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 affrontata il match di ritorno della finale di Challenge Cup, in Romania, contro il Lugoj alle 17.30, diretta Discovery+ e Sportitalia. Le torinesi sono forti del 3-0 dell’andata, giocata a Torino, e puntano al loro primo trofeo continentale. «La squadra sta bene, è carica e motivata, non ci sentiamo già con la Challenge in mano, sappiamo che ci aspetta una battaglia – spiega il direttore sportivo chierese, Massimiliano Gallo - . Siamo pronti a una sfida affascinante in cui conterà l’approccio che dovrà essere risoluto. Gara-1 ci ha lasciato in eredità un grosso insegnamento: il Lugoj è una formazione che può diventare pericolosa se lasciata giocare senza pressione. Le romene difendono molto, sono solide e in casa finora hanno costruito la gran parte dei loro passaggi di turno in coppa. Di certo ci ha fatto bene al morale il successo in campionato di sabato a Vallefoglia. Dopo aver ceduto malamente il primo set, la squadra non ha perso mordente, anzi si è ricompattata, tirando fuori il carattere. Siamo rimasti attaccati all’incontro e nel terzo e quarto set abbiamo piazzato la zampata. Tre punti di maturità e di gruppo. Lo stesso atteggiamento servirà oggi con il Lugoj».