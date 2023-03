Champions, la dura lezione dei quarti

TORINO - Le italiane escono suonate dai quarti di finale di Champions League maschile e femminile. Ieri sera si è completato anche il quadro del torneo femminile con l’eliminazione di Conegliano e si può fare un bilancio che non può che essere amaro. Dopo l’andata qualcuno ha parlato di Waterloo del del movimento italiano. Che dire dopo il ritorno? Le squadre italiane sono entrate nei quarti in pompa magna, accedendovi in sei direttamente. In corsa sono restate solo due: Perugia nel maschile e Novara nel femminile. La sorpresa più grande è certamente l’uscita dell’Imoco ma, forse, c’è di più. E non è un caso che siano andate avanti le squadre che si sono confrontate con le tedesche. Per quelle che hanno avuto a che fare con polacchi e turche non c’è stato niente da fare e il risultato dell’andata ha pesato tantissimo sull’esito del confronto. Due sono i fattori da tenere presente. Il primo è l’esclusione delle squadre russe. Non solo per i valori tecnici espressi. Soprattutto perché ha reso troppo facile la fase a gironi e ha permesso alle italiane di spadroneggiare senza alzare l’asticella. E qui arriviamo al secondo fattore. Le squadre turche, Fenerbahce e VakifBank, e i polacchi dello Zaksa hanno dimostrato di essere cresciuti tantissimo rispetto all’inizio della stagione. Così non è stato per Conegliano, ad esempio, che contro le gialloblù all’andata è apparsa disarmata.