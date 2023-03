Un anno straordinario finalista al Côte d’Azur Sport FICTS Festival

ROMA- Importante riconoscimento per Un anno straordinario , il docufilm realizzato, andato in onda su Rai 2, realizzato da A.F. Project con il patrocinio e coproduzione della Federazione Italiana Pallavolo. Lo splendido lavoro, curato da Jacopo Volpi con la regia di Mario Maellaro, è tra i finalisti al Beausoleil Côte d’Azur Sport FICTS Festival concorso cinematografico che si terrà nella città francese di Beausoleil dal 2 al 4 maggio.

Il docufilm andato in onda lo scorso 13 gennaio su Rai 2 e disponibile on demand su RaiPlay, è il tributo alla memorabile impresa della Nazionale maschile, capace di vincere nel 2021 i Campionati Europei e nel 2022 laurearsi Campione del Mondo e alla cavalcata delle azzurre di Davide Mazzanti agli Europei vinti in finale contro la Serbia, fino al primo posto nella VNL e al bronzo iridato nel 2022.

Il Festival, giunto alla settima edizione, prevedrà tre giorni di proiezioni, dibattiti e seminari per comunicare valori olimpici e diffondere l’importanza della pratica sportiva.