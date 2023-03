Chieri, la festa e i traguardi

Torino - Chieri fa festa. Oggi alle 11.45 presso la Sala Conceria (via della Conceria 2, a Chieri si svolgerà la cerimonia di di riconoscimento “Premiazione Sportivo dell’anno 2022” alla presenza del Sindaco Alessandro Sicchiero. Saranno premiate le associazioni sportive e gli atleti che che si sono distinti a livello nazionale e internazionale nel corso dell’anno passato. Una presenza di particolare importanza sarà quella della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che sarà in sala con il Filippo Vergnano e la Challenge Cup conquistata mercoledì. A portarla in pubblico saranno la capitana Grobelna e la seconda palleggiatrice Morello. Inizia così un periodo di festeggiamenti per il traguardo raggiunto dalla società collinare. Festeggiamenti però rimandati perché Chieri è in piena corsa per il quarto posto in A1 che apre le porte della Cev Cup. Proprio per questo le due atlete faranno una brevissima apparizione perché attese per l’ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza per Bergamo. Una partita importante per la classifica perché la diretta rivale, Novara, se la vedrà con il Vero Volley Milano.