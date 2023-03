Playoff, quante sorprese nei quarti di finali

TORINO - I quarti di finale playoff di Superlega sono un pozzo di sorprese. Oggi si gioca gara 3 della serie e ci sono almeno due gare che possono decretare il passaggio alle semifinali Modena-Piacenza e Civitanova-Verona. Nessuno avrebbe immaginato la corazzata Gas Sales Bluenergy Piacenza, dopo il successo inCoppa Italia, sotto 0-2? Modena il 30 ottobre scorso, dopo 5 giornate era penultima (1 vittoria, 4 ko). Oggi alle ore 17 - Diretta RAI Sport, i gialloblù hanno l’occasione di chiudere la serie trascinati dai loro grandi vecchi (36 anni Bruno, 32 Ngapeth). Chi avrebbe immaginato che Civitanova campione d'Italia in carica, quarta in regular season al termine di una stagione ricca di alti e bassi e qualche occasione sprecata, fosse costretta rincorrere Verona, la fatal Verona dei giovani talenti in attacco e del comandante Radostin Stoytchev? La Lube, un anno fa, recuperò il medesimo svantaggio con Trento in semifinale. Oggi come oggi questa Civitanova sembra più in difficoltà. Blengini dovrà trovare la chiave per uno scatto d'orgoglio dei suoi. Giovani e meno giovani, chiamati a dare un segnale anche per non uscire dal progetto Lube del futuro. E lo stesso Blengini potrebbe essere chiamato a rispondere di questi risultati. Eppure un anno fa portò questo gruppo, con il solo Simon in più, a vincere il tricolore.