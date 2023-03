Coppe, riprendersi l'Europa

TORINO - Rirprendersi l’Europa. Questa sera Perugia e Modena sono attese da un difficile confronto con in coppa. La Sir è volata in Polonia per affrontare l’andata delle semifinali di Champions League contro lo Zaksa (ore 20.30, diretta Eurosport 2), Modena riceve i belgi del Roeselare per l’andata della finale di Cev Cup (ore 20.30 diretta Eurosport1). Due impegni ostici che vengono dopo un turno precedente che ha incrinato molte delle certezze, coltivate in inverno, sulla forza del movimento italiano. Ai quarti di Champions sono cadute Civitanova e Trento, proprio contro lo Zaksa, e nelle semifinali di Cev Cup i belgi hanno eliminato le star di Piacenza. Eravamo approdati in pompa magna ai quarti di finale, ora serve una prova tosta per ripartire. Perugia affronta un avversario ultra ostico. Campione in carica, ha vinto due volte di fila la coppa, e ha superato gli infortuni dell’inverno. Inoltre ha sopperito alla partenza di Kamil Semeniuk con l’innesto a metà stagione di Bartosz Bednorz. Si tratta di una squadra esperta e solida che ha messo in difficoltà Trento e può fare lo stesso con Perugia. Il tecnico Andrea Anastasi è fiducioso e punta sulla qualità del servizio e dell’attacco della Sir: «Abbiamo le nostri armi, spero che sia possibile sfruttarle appieno. Certamente troviamo un palazzetto molto caldo con un pubblico pronto a spingere la sua squadra».