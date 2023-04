A Prato Nevoso domani si assegnano gli scudetti dello snow volley

Sui 3 campi allestiti alle pendici del Mondolè si sono disputate le 36 gare in programma dei tabelloni maschili e femminili a doppia eliminazione che hanno decretato i primi verdetti, fino a definire le squadre semifinaliste per gender: Arcaini-Breidenbach-Dalmazzo sfideranno Tagliapietra-De Sabato-Dostalova Pozmikova e Paranzan-Labee-Rottoli scenderanno in campo contro De Luca-Giudici-De Chavarria nel torneo femminile. Le semifinali maschili, invece, vedranno opposti Adel-Bennato-Lupatelli contro Berger-Burgmann-Groeber e Camozzi-Di Risio-Geromin contro Amorosi-Galante-Seeber.

Nel main draw femminile (ramo vincenti), le campionesse in carica Arcaini-Breidenbach-Dalmazzo hanno conquistato l’accesso alle semifinali di domani grazie ad un percorso netto fatto di 2 vittorie su altrettante gare disputate contro Rius-Maiocchi-Maggi e De Luca-Giudici-De Chavarria. Alle semifinali approdano anche Parenzan-Labee-Rottoli che hanno conquistato il pass vincendo prima 2-0 (15-7, 15-12) contro Lazzarini-Priore-Verrighi per poi ripetersi nell’avvincente sfida contro Tagliapietra-De Sabato-Dostolova-Pozmikova vinta 2-1 (11-15, 18-16, 15-11). Con loro si contenderanno il titolo di Campionesse d’Italia le squadre formate da Tagliapietra-De Sabato-Dostalova-Pozmikova e De Luca-Giudici-De Chavarria entrambe risalite dal tabellone perdenti.

Nel torneo maschile, invece, sono state le squadre formate da Adel-Bennato-Lupatelli e Camozzi-Di Risio-Geromin a conquistare per prime l’accesso alle semifinali grazie a tre successi per parte in altrettante gare giocate. Entrambe le squadre hanno dimostrato oggi una certa superiorità in campo che ha permesso loro di vincere ed entrare tra le migliori quattro squadre del torneo.

Gli altoatesini Berger, Burgmann e Groeber, invece, vincitori dell’ultima tappa di Aprica, hanno vinto lo spareggio decisivo nel quarto turno perdenti contro Badalotti- Sestak-Gazzera-Calendri con il punteggio di 2-0 (15-11, 15-11). Dall’altra parte del tabellone, la squadra formata da Amorosi-Galante-Ortolani, secondi alla terza tappa di Aprica, ha centrato l’obiettivo di entrare tra le migliori quattro formazioni di questo torneo grazie al successo nel quarto turno perdenti contro Mannino-Polimino-Sutera con il punteggio di 2-0 (15-11, 15-11).

Novità di quest’ultimo appuntamento del Campionato Italiano, organizzato con la collaborazione di Snow Volley Italia, è la partecipazione anche di atleti, nel limite imposto dal regolamento, provenienti da federazioni straniere. La partecipazione di giocatori e giocatrici provenienti da Uruguay, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Spagna, Slovacchia e Germania sta impreziosendo le finali tricolori in Piemonte.

Domani il week end dell’ultima tappa del campionato assoluto a Prato Nevoso prevedrà le semifinali in programma dalle ore 9.30 sui tre campi allestiti. A seguire le finali per il terzo e quarto posto prima delle finali che decreteranno i nuovi vincitori dei titoli nazionali maschili e femminili 2023.

I RISULTATI-

TORNEO FEMMINILE-

2° TURNO VINCENTI-



Arcaini-Breidenbach-Dalmazzo vs Rius-Maiocchi-Beltramini 2-0 (15-6, 15-7)

Bagnasco-Chino-Contini vs De Luca-Giudici-De Chavarria 1-2 (8-15, 17-15, 5-15)

Dostalova-Poszmikova-Tagliapietra- De Sabato vs Bocca-Merlino-Zucchero 2-0 (15-7, 15-5)

Lazzarini-Priore-Verrigni vs Parenzan-Labee-Rottoli 0-2 (7-15, 12-15)

3° TURNO VINCENTI-



Arcaini-Breidenbach-Dalmazzo vs De Luca-Giudici-De Chavarria 2-0 (15-7, 15-8)

Dostalova-Poszmikova-Tagliapietra- De Sabato vs Parenzan 1-2 (15-21, 16-18, 11-15)

3° TURNO PERDENTI-

Bagnasco-Chino-Contini vs Rius-Maiocchi-Beltramini 0-2 (10-15, 13-15)

Lazzarini-Priore-Verrigni vs Bocca-Merlino-Zucchero 0-2 (9-15, 13-15)



4° TURNO PERDENTI-

Rius-Maiocchi-Beltramini vs Dostalova-Poszmikova-Tagliapietra 0-2 (8-15, 10-15)

Lazzarini-Priore-Verrigni vs De Luca-Giudici-De Chavarria 0-2 (9-15, 13-15

TORNEO MASCHILE-

1° TURNO VINCENTI-

Amorosi-Galante-Ortolano vs Quirino-Rocco-Toniolo 2-0 (15-0, 15-0); Baini-Mantero-Nardi-Simini vs Hoffman D.-Hoffman M.-Gentile- Galeandro 2-0 (15-13, 15-10);

Adel-Bennato- Lupatelli vs Neumann-Gellert-Ghio-Melli 2-0 (15-8, 15-7); Jourdan-Inthamoussu-Passi-Decou vs Cardozo-Negrin-Franchi-Carlon 0-2 (16-18, 10-15);

Berger-Burgmann-Groeber-Seeber vs Badalotti- Sestak-Gazzera-Calendri 2-0 (15-9, 15-7); Arici-Di Martino-Franceschelli vs Mannino-Polimeno-Sutera 1-2 (11-15, 15-10, 8-15);

Bonacci-Cuniato-Giaccone-Raviola vs Angelini-Francesconi-Maestri 2-0 (15-12, 15-9); Allegro-Castellana-Tarsi vs Camozzi-Di Risio-Geromin 0-2 (4-15, 8-15).

2° TURNO VINCENTI-



Amorosi-Galante-Ortolano vs Baini-Mantero-Nardi-Simini 2-0 (15-10, 15-10); Adel-Bennato- Lupatelli vs Cardozo-Negrin-Franchi-Carlon 2-0 (15-5, 15-11);

Berger-Burgmann-Groeber vs Mannino-Polimeno-Sutera 2-0 (15-7, 15-12); Bonacci-Cuniato-Giaccone-Raviola vs Camozzi-Di Risio-Geromin 0-2 (6-15, 9-15);

1° TURNO PERDENTI-

Allegro-Castellana-Tarsi vs Angelini-Francesconi-Maestri 1-2 (15-17, 15-13, 13-15); Arici-Di Martino-Franceschelli vs Badalotti- Sestak-Gazzera-Calendri 1-2 (16-14, 13-15, 13-15); Jourdan-Inthamoussu-Passi-Decou vs Neumann-Gellert-Ghio-Melli 2-0 (15-11, 15-7); Hoffman D.-Hoffman M.-Gentile- Galeandro vs Quirino-Rocco-Toniolo 2-0 (15-0, 15-0)

2° TURNO PERDENTI-



Angelini-Francesconi-Maestri vs Cardozo-Negrin-Franchi-Carlon 0-2 (14-16, 11-15); Badalotti- Sestak-Gazzera-Calendri vs Baini-Mantero-Nardi-Simini 2-0 (15-11, 16-14);

Jourdan-Inthamoussu-Passi-Decou vs Bonacci-Cuniato-Giaccone-Raviola ; Hoffman D.-Hoffman M.-Gentile- Galeandro vs Mannino-Polimeno-Sutera 1-2 (16-18, 15-8, 11-15)

3° TURNO VINCENTI.

Amorosi-Galante-Ortolano vs Adel-Bennato- Lupatelli 1-2 (10-15, 15-13, 11-15)

Berger-Burgmann-Groeber-Seeber vs Camozzi-Di Risio-Geromin 0-2 (12-15, 13-15)

3° TURNO PERDENTI-

Cardozo-Negrin-Franchi-Carlon vs Badalotti- Sestak-Gazzera-Calendri 0-2 (11-15, 9-15)

Jourdan-Inthamoussu-Passi-Decou vs Mannino-Polimeno-Sutera 1-2 (15-12, 13-15, 10-15)

4° TURNO PERDENTI-



Badalotti- Sestak-Gazzera-Calendri vs Berger-Burgmann-Groeber-Seeber 0-2 (11-15, 11-15)



Mannino-Polimeno-Sutera vs Amorosi-Galante-Ortolano 0-2 (11-15, 11-15)

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 2 APRILE

TABELLONE FEMMINILE-



Semifinali (ore 9.30)

Arcaini/Breidenbach/ Dalmazzo vs Dostalova-Poszmikova-Tagliapietra- De Sabato

Parenzan/Labee/Rottoli vs De Luca-Giudici-De Chavarria

Finale 3°-4° posto

ore 10.50

Finale 1°-2° posto

ore 12.15

TABELLONE MASCHILE-

Semifinali (ore 10.10)

Adel-Bennato- Lupatelli vs Berger-Burgmann-Groeber

Camozzi-Di Risio-Geromin vs Amorosi-Galante-Ortolano

Finale 3°-4° posto

ore 11.30

Finali 1°-2° posto

ore 13