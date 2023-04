Chieri tra festa e nuovi obiettivi

TORINO - Chieri, una giornata dal significato doppio. Oggi la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita, alle 17, Perugia, squadra in lotta con Pinerolo per la salvezza. Ma è anche la giornata della celebrazione del successo in Challenge Cup, primo trofeo continentale della società. Il trofeo verra portato al Palazzetto e esibito per la gioia di tutti i tifosi e di tutta una città che vive di pallavolo e che ha seguito la bella cavalcata delle ragazze di Giulio Cesare Bregoli. È una città che spasima, che dei veste dei colori della società e che ha un rapporto intimo con la pallavolo dal 1976. Insomma, sarà una giornata di festa meritata. Ma nella festa fanno capolino anche i nuovi traguardi e le attese per il prossimo anno. In primo luogo vincere contro la pencolante Perugia vorrebbe dire fare un grande passo avanti nella corsa per la Cev Cup, perché il quarto posto, migliori risultato di sempre del Fenera ’76, sarebbe più vicino. Novara ieri sera ha vinto contro il Vallefoglia ma a Chieri bastano quattro punti in due partite per blindare il quarto posto. Incassarne tre oggi vorrebbe dire giocare molto più rilassate l’ultimo turno, guarda caso proprio contro Pinerolo, la squadra che contende alle umbre la permanenza in A1. Oggi la Wash4green va a Casalmaggiore e deve fare punti. Ma se Chieri batterà da tre Perugia tutto diventerà più facile per Pinerolo.