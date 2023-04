Denora confermato a Cantù

TORINO - Cantù pensa già al futuro e conferma il tecnico. Per la compagine lombarda il futuro immediato si chiama Supercoppa Serie A2, quello leggermente più prossimo Playoff Serie A2. Ma nel frattempo il presidente Ambrogio Molteni sta già lavorando alla programmazione del prossimo campionato, il dodicesimo nella seconda serie nazionale, l'undicesimo consecutivo. E il primo “tassello” non poteva essere che il Coach: Francesco Denora è confermato per la seconda stagione consecutiva. il Presidente Ambrogio Molteni illustra le regioni di questa scelta: «Non si poteva fare di meglio in una stagione da incorniciare nella nostra storia. Se pensiamo che in Serie A2 al momento sono saltate ben 7 panchine delle 14 squadre partecipanti, vuol dire che la lotta per le prime posizioni ha già lasciato il segno, e sono veramente felice di avere sulla nostra panchina un tecnico che, con il suo vice Zingoni, sta facendo un ottimo lavoro nonostante le mille difficoltà per la mancanza cronica del Parini e il girovagare in provincia per poterci allenare e giocare. Forse non ci si rende conto del miracolo che abbiamo fatto in questi 3 anni senza impianti , e probabilmente ci accingiamo ad affrontarne un altro anno da girovaghi».