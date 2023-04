Prandi, un maestro per l'International Hall of Fame

TORINO - Un maestro per la International Hall of Fame. Si tratta di Silvano Prandi, tecnico piemontese che ha scrittola storia della pallavolo italiana e non solo. Sono aperte fino al 16 aprile le votazioni online per stabilire i nomi degli atleti, allenatori e dirigenti che entreranno a far parte della International Volleyball Hall of Fame nel corso della tradizionale cerimonia di elezione prevista per ottobre a Holyoke (Massachusetts). Tra i nominati nella categoria degli allenatori c’è anche : Silvano Prandi, il “Professore” è stato protagonista fin dagli anni Settanta e artefice dei trionfi di Torino e Cuneo, per poi diventare allenatore della nazionale italiana (condotta al bronzo alle Olimpiadi 1984) e di quella bulgara. Prandi, 75 anni, è tuttora in attività alla guida dello Chaumont in Francia. Il tecnico piemontese dovrà vincere la concorrenza del collega Siegfried Kohler, storico allenatore della nazionale femminile della Germania Est e poi di quella unificata. Prandi era entrato a far parte a dicembre della Hall of Fame italiana. Il tecnico piemontese aveva partecipato con un video alla cerimonia tenuta a Bologna.