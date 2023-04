Sylla e Orro ambassador dell'Europeo 2023

TORINO - Due ambasciatrici d’eccezione per gli Europei. La Cev ha scelto Myriam Sulla e Alessia Orro come ambassador della manifestazione di questa estate. Un riconoscimento del ruolo delle due due giocatrici all’interno della Nazionale Italiana. I Campionati Europei femminili 2023 prenderanno il via il prossimo 15 agosto con la sfida inaugurale tra Italia e Belgio nella cornice dell’Arena di Verona. Nel percorso di avvicinamento all’evento, la CEV svelerà i nomi di 8 giocatrici selezionate come “Ambassador” della manifestazione, due per ognuno dei paesi ospitanti (gli altri tre sono Belgio, Germania ed Estonia), e farà altrettanto anche per la competizione maschile. Le prime due Ambassador a essere annunciate sono proprio due giocatrici della nazionale italiana: il capitano Myriam Sylla e la palleggiatrice Alessia Orro. Non a caso entrambe militano nella Vero Volley Milano, che è nata a Monza e qui svolge gli allenamenti e molte partite all’Arena di Monza. Qui l’Italia giocherà parte del girone iniziale degli Europei. Per ognuna delle due giocatrici è prevista una pagina dedicata sul sito Cev che raccoglierà dati statistici, curiosità, brevi dichiarazioni e, da qui all’inizio della manifestazione, aggiornamenti sulle varie iniziative in programma