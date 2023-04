Milano e Piacenza, il nuovo che avanza

DUE PERCORSI

Perugia è sprofondata in un buco nero dopo la sconfitta in Coppa Italia con Piacenza. Un trauma da cui il gruppo non ha più saputo, realmente, risollevarsi. Ne ha approfittato lo Zaksa in Champions League, ne ha approfittato Milano in questi playoff. È così profonda la crisi che una squadra capace di vincere tutte le partite della stagione regolare si è trovata a mal partito con l’ottava forza del campionato. Milano incassa il successo e si proietta per la prima volta tra le migliori quattro del campionato. Un risultato importantissimo che farà da volano per un ulteriore crescita. Diverse le ragioni della sconfitta di Modena. La squadra gialloblù ha iniziato la stagione con una dirigenza rinnovata e un gruppo giovane con Bruno e Ngapeth a fare da chiocce. Nessuno pronosticava una stagione da protagonisti. Eppure Modena, dopo un avvio nero, ha incominciato a macinare gioco e non si è più fermata. Prima il terzo posto in campionato, poi l’impresa in Belgio dove ha vinto la Coppa Cev in rimonta (dallo 0-3 alla vittoria al Golden set). Ieri contro Piacenza i gialloblù hanno retto per vinto i primi due set, poi sono crollati di schianto. È finita la benzina di Modena e Piacenza era lì, pronta a raccogliere i frutti del suo lavoro. Se qualcosa si devono rimproverare i giocatori modenesi è di aver concesso gara 3 ai loro rivali. Attraverso percorsi diversi Milano e Piacenza arrivano a giocarsi le semifinali e proveranno ancora a sovvertire le gerarchie di una Superlega sempre più combattuta.