Novara cerca l'impresa a Istanbul

TORINO - Novara per sé e per l’Italia. L’Igor Gorgonzola di Stefano Lavarini, alle 18 (diretta Eurosport 2 e Discovery +) affronta a Istanbul la corazzata Eczacibasi nel ritorno delle semifinali di Champions League. In palio un posto alla Superfinals di Torino, del 20 maggio. Il primo atto è stato conquistato dalle azzurre (3-2) che per centrare la qualificazione alla finale dovranno bissare il successo con qualsiasi risultato. In caso di sconfitta novarese per 3-0 o 3-1 ad andare in finale saranno le turche, mentre in caso di sconfitta per 3-2 si disputerà un golden set di spareggio con la formula del tie-break, cioè sulla distanza dei 15 punti. L’Igor è l’ultima squadra italiana a giocarsi una chance di approdare alla finale. Ha fallito Conegliano travolta dal Fenerbahce, ha fallito il Vero Volley Milano fermato dal VakifBank di Giovanni Guidetti.