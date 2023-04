Tragedia nel volley: trovata morta Julia Ituma

ISTANBUL (Turchia) - Un dramma che lascia tutto il mondo dello sport senza parole. La pallavolista di 18 anni Julia Ituma è stata trovata morta, probabilmente precipitata da una finestra dell’hotel di Istanbul , in Turchia. La giocatrice si trovava lì con la sua squadra, la Igor Gorgonzola Novara, per giocare la semifinale di Champions League persa 3-0 contro l’Eczacibasi. Secondo le prime ricostruzioni da parte della polizia turca, potrebbe trattarsi di un gesto volontario .

Ituma, ipotesi suicidio

Nata a Milano, di origini nigeriane, Ituma era considerata una promessa del volley e quella in corso era la sua prima stagione con la squadra piemontese, dove era arrivata dal Club Italia (dove aveva giocato per 3 stagioni). Nel suo palmares vantava diversi titoli con le giovanili azzurre, tra i quali l'oro mondiale under 20 nel 2021, e nel 2022 quello europeo con l'Under 19 e ancora l'oro alle Olimpiadi giovanili. Così su Twitter l'ex ct della nazionale maschile di volley Mauro Berruto, oggi responsabile sport per il Partito Democratico: "Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana".